Ritiro estivo Roma, Mourinho spinge per tornare in Portogallo

A poco più di due mesi dalla fine di questa stagione, la testa è inevitabilmente rivolta già alla prossima. Per quanto le incognite siano ancora tantissime. Come scrive Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport', a Trigoria si pensa anche alla sede del ritiro estivo di questo 2023. Mourinho spinge per tornare in Portogallo e questo potrebbe far pensare che l'ipotesi di una sua permanenza alla Roma non sia ancora tramontata. Se invece il portoghese dovesse andare via, la società giallorossa punterà su una località alpina.