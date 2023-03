Feyenoord, confermato l’infortunio di Geertruida: salta la Roma

Il difensore salterà sicuramente l'andata a Rotterdam e difficilmente sarà in campo anche al ritorno

Le indiscrezioni di Koeman sono diventate realtà: il Feyenoord perde ufficialmente Lutsharel Geertruida. Il classe 2000 è stato costretto al cambio nel match tra Francia e Olanda e gli esami svolti in questi giorni hanno confermato l'infortunio al bicipite femorale. Come riportato dal portale olandese Algemeen Dagblad, Slot dovrà fare a meno del suo perno difensivo per diverse settimane. Geertruida infatti salterà sicuramente l'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma (13 aprile) e difficilmente potrà esserci anche al ritorno allo Stadio Olimpico (20 aprile).