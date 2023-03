La Roma di nuovo in campo per preparare la sfida alla Samp. Abraham: “Siamo tornati”

Si riparte. Questa mattina, alle 11 circa, la Roma è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Trigoria per preparare al meglio il match contro la Sampdoria in programma domenica 2 aprile allo Stadio Olimpico (ore 18). Tammy Abraham ha voluto caricare la squadra pubblicando alcuni scatti della seduta d'allenamento sui propri profili social: "Siamo tornati". Questo il messaggio dell'attaccante inglese che vuole riprendersi una maglia da titolare che manca dal match interno con il Sassuolo, in generale vestita appena 2 volte nelle ultime 7 in tutte le competizioni.