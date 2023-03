Dall’Inghilterra: Swansea e Watford sulle tracce di Reynolds

In Inghilterra alcuni club si stanno muovendo per Bryan Reynolds. Il terzino statunitense, passato in prestito dalla Roma al Westerloo, in Belgio sta trovando la sua dimensione che gli ha permesso di riconquistarsi anche la nazionale con la quale ha giocato 90 minuti sabato scorso nel match contro Grenada. Come riportato dal giornalista del The Guardian Tom Bogert, Swansea e Watford stanno seriamente pensando di acquistarlo in estate. A differenza di quanto accaduto con Kluivert, il terzino classe 2001 avrebbe il permesso di lavoro valido per l'Inghilterra e per questo farebbe gola a molti. Gli estimatori però non mancano: Reynolds è molto richiesto anche in Belgio e in Olanda.