Iniziato il totoConte

Il discorso d’addio, Antonio Conte lo aveva quasi urlato una settimana prima della "risoluzione consensuale" dal Tottenham arrivata domenica notte con un comunicato: impossibile restare dopo aver definito "egoisti" i giocatori e aver rimarcato la storia ventennale del proprietario Levy agli Spurs "senza alcun trofeo". Tecnicamente non è un esonero, Conte avrà la sua buonuscita (circa 5 milioni), mentre la clausola di rinnovo automatica in caso di quarto posto non si attiverà. Il manager salentino ha lasciato in questi anni Juve e Inter in modo burrascoso, niente nel calcio però è insanabile e dove si è stati bene si può sempre tornare. Tutto è legato al piazzamento Champions delle singole squadre, comprese Milan (dove Pioli però appare saldo) e Roma, dove è Mou a scegliere il suo futuro.