La Roma torna ad allenarsi: c’è un positivo. Touré alternativa a Maitland-Niles

Un caso Covid nei giallorossi tra i tamponi effettuati ieri: è stato in vacanza a Dubai. Sul mercato ancora niente accordo con l'Arsenal per l'inglese e Pinto studia il piano B: è il terzino dell'Eintracht

La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria in preparazione della sfida del 6 gennaio in casa del Milan. C'era apprensione dopo i tamponi di rito effettuati ieri e in effetti un positivo al Covid è emerso, di ritorno da Dubai. La sua identità non è stata comunicata per questioni di privacy, nei prossimi giorni verranno tutti controllati con nuovi test, ma intanto questo calciatore è a forte rischio per la partita di 'San Siro'. Non solo, perché Mourinho è in ansia anche per la presunta presenza in rosa di un giocatore no vax: secondo il nuovo decreto, dal 10 gennaio senza vaccino non potrebbe più lavorare e quindi scendere in campo. In ogni caso la Roma attende sviluppi a livello nazionale prima di prendere provvedimenti. Tutto questo mentre i positivi al Covid nel calcio continuano a salire: oggi tre casi nell'Inter, tra cui Dzeko, e anche due nella Juventus, avversaria dei giallorossi il 9 gennaio.