Roma, Arteta su Maitland-Niles: “Al momento è un giocatore dell’Arsenal”

Il manager dei Gunners ha parlato del futuro dell'esterno che piace alla Roma

La Roma continua a trattare per Maitland-Niles. Con il giocatore inglese, da poco guarito dal Covid, non ci sono problemi nell'accordo quanto invece con l'Arsenal, con cui c'è da discutere su cifre e formula. Intanto il manager dei Gunners Mikle Arteta - nella conferenza prima della sfida al Manchester City - non si è sbottonato: "Qualsiasi notizia riguardo a qualsiasi giocatore la teniamo privata. Ainsley al momento è un nostro giocatore", ha glissato lo spagnolo che attualmente è in isolamento perché positivo al Covid. Anche in Inghilterra ovviamente si parla in maniera costante del futuro di Maitland-Niles e della trattativa con la Roma, ma l'Arsenal preferisce non dare dettagli. Arteta poi aggiunge: "Ci aspettano alcune operazioni, abbiamo alcuni giocatori e dei prestiti che dobbiamo completare. Ma dipende, vedremo cosa succederà".