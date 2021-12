Un anno in più per Ibanez

Con i premi, l'ingaggio è passato da 900 mila euro a 1,4 milioni netti a stagione

La Roma blinda Roger Ibañez. Le prestazioni del brasiliano hanno fatto maturare alcuni bonus presenti sul suo contratto, compresa una clausola per un rinnovo automatico fino al 2026 che allunga di un anno il legame del giocatore con il club giallorosso. Con i premi, come viene riportato da Il Tempo, l’ingaggio di Ibañez è passato da 900mila euro a 1.4 milioni netti a stagione, cifra che continuerà a percepire anche nei prossimi anni. La fumata bianca è arrivata prima di Natale, con la benedizione di Mourinho, e ha sancito un aumento di stipendio conquistato grazie alle prestazioni del difensore. Il nuovo contratto verrà depositato in Lega. Resta intatta invece la clausola rescissoria da 80 milioni di euro inserita nel rinnovo firmato lo scorso marzo. Una cifra importante per un giocatore che da mesi è seguito con attenzione soprattutto in PremierLeague e che, in caso di necessità, può rappresentare un tesoretto. Ma solo per il futuro, perché almeno a gennaio Ibañez non si muove e la Roma, grazie al rinnovo, aumenta la sua forza contrattuale. Un altro intoccabile dello Special One che fa gola in Inghilterra sembra essere Veretout: ieri dalla Francia è filtrata l’indiscrezione di un interessamento del Newcastle.