Calciomercato Roma, Reynolds piace all’Anderlecht

Con soli 91 minuti totali in giallorosso, il terzino statunitense è in attesa di conoscere il suo futuro

Bryan Reynolds sembra sempre più lontano dalla capitale. Secondo quanto riporta Sportitalia, il terzino destro statunitense sarebbe stato attenzionato dall'Anderlecht nelle ultime ore. Sul ragazzo, che finora ha disputato solamente 91 minuti totali con la maglia giallorossa, recentemente si era fatto vivo l'Hull City. Ad ora il calciatore 19nne si trova negli Stati Uniti per uno stage con la sua nazionale, ma se le avance dovessero divenire più concrete nei prossimi giorni, potrebbe non rientrare a Roma. L'americano a Roma, arrivato come possibile vice Karsdorp, sembra ormai prossimo alla partenza.