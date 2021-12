Marsiglia, Sampaoli e la cessione di Kamara: “Lascio fare alla società”

L'allenatore dell'OM si fida del suo presidente anche per quanto riguarda le cessioni, con Kamara che piace molto alla Roma e non solo

La Roma deve accelerare sul mercato tra l'esterno e il centrocampista da regalare a Mourinho. Maitland-Niles è il nome caldo sulla destra, anche se in queste ore Pinto ha trovato la possibile alternativa in Almamy Touré. In mediana piace sempre molto Boubacar Kamara, in scadenza di contratto e molto complicato da raggiungere proprio per la qualità del giocatore e la sua appetibilità per altre big. Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa a proposito delle cessioni: "Ho piena fiducia nel presidente Longoria. Serve pianificare, anche per le partenze lascio fare al club. Conosco la realtà della mia squadra e so cosa possiamo e cosa non possiamo fare". Kamara è un obiettivo giallorosso, ma se Maitland-Niles dovesse saltare con l'arrivo di Touré, a centrocampo la Roma potrebbe anche andare su un extra-comunitario, avendo così più scelta sul mercato.