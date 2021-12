Dalla Germania: non solo Roma e Inter, anche Atletico e Real Madrid su Tolisso

In estate potrebbe partire a zero. Il club tedesco cerca acquirenti

Corentin Tolisso resta in uscita dal BayernMonaco. Qualche settimana fa, il centrocampista era stato accostato anche alla squadra di Mourinho come uno degli obiettivi della mediana. Secondo la Bild, il centrocampista francese continua a piacere a Inter e Roma, ma adesso sono piombate anche Atletico e RealMadrid. In casa bavarese sono ben disposti ad intavolare una trattativa per la sua cessione anche perché non sembra che il calciatore abbia intenzione di rinnovare con il Bayern. In estate dunque, potrebbe partire a zero. Il club tedesco però ha intenzione di monetizzare, e farà di tutto per cercare acquirenti in questa sessione di trasferimenti. Al momento però, non ci sono offerte concrete.