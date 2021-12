Inter, covid: Dzeko di nuovo positivo. Con lui anche Satriano e Cordaz

Il club nerazzurro ha comunicato i calciatori positivi al virus

Il covid non fa sconti e continua a diffondersi anche tra i calciatori della Serie A. Come riportato dall'Inter, sono risultati positivi ai tamponi effettuati ieri ad Appiano Gentile i calciatori Dzeko - che aveva avuto questo problema anche un anno fa quando vestiva la maglia della Roma - Satriano e Cordaz. I 3 nerazzurri sono in isolamento. Alle 12 la Roma è tornata a lavoro dopo che sono stati effettuati i tamponi. Le condizioni degli uomini di Mourinho saranno note nelle prossime ore.