Juventus, ufficiale: Arthur e Pinsoglio positivi al Covid

I bianconeri hanno comunicato le due positività emerse nella prima squadra, dopo quelle nell'Under 23, nello screening alla ripresa degli allenamenti

I positivi in Serie A continuano a salire. In questi minuti arrivano comunicati e non solo, dall'Inter alla Juventus, con un positivo non ufficializzato nella Roma. Anche in casa bianconera, dopo quelli nell'Under 23, sono stati appena ufficializzati due casi nella rosa della prima squadra: "Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell'attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore". A rischio a questo punto la loro presenza nella trasferta contro la Roma di domenica 9 gennaio.