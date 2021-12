La Roma rientra a Trigoria, Olimpico al 50%. Maitland-Niles e Kamara: si lavora

Domani i risultati dei tamponi prima di tornare ad allenarsi. Intanto caos per Roma-Juve e gli abbonamenti con il nuovo decreto. Sul mercato l'inglese dell'Arsenal resta il nome più caldo, il francese piace ma non è semplice

Dopo la breve sosta natalizia, anche per la Roma è stato tempo di ritrovarsi a Trigoria, dove erano in programma i tamponi per tutti prima del ritorno agli allenamenti in vista della sfida col Milan, con i risultati che arriveranno domani. Il Covid sta di nuovo condizionando la Serie A, i casi sono in aumento - dalla Fiorentina all'Atalanta, dal Genoa al Torino e la Salernitana - e il Governo ha deciso anche di ridurre la capienza degli stadi dal 75% al 50%. Si attende in questo senso la pubblicazione del decreto, ma intanto la Roma ha sospeso la vendita dei tagliandi per i match con Juventus, Cagliari e Lecce. Un problema soprattutto per la sfida del 9 gennaio con i bianconeri, per cui erano stati già staccati 42mila tagliandi, circa 10-12mila in più di quello che sarebbe consentito con la nuova capienza. Bisognerà trovare una soluzione per questo e ovviamente per la questione abbonamenti, più di 20mila ma soprattutto con alcuni settori decisamente oltre il 50%.