Comunicato Roma, capienza stadi: sospesa la vendita biglietti contro la Juventus

La società tutelerà gli abbonati e successivamente chi ha acquistato i singoli biglietti, si aspettano aggiornamenti

"L'As Roma informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Juventus, Cagliari e Lecce è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite". Questo il comunicato ufficiale da parte della società giallorossa dopo la decisione presa ieri dalle autorità sanitarie sulla capienza degli stadi. La società ovviamente tutelerà gli abbonati e successivamente chi ha acquistato i singoli biglietti per le partite, in modo specifico per la seconda giornata di ritorno contro la Juventus. Si aspettano comunque aggiornamenti dopo la riunione di oggi in programma a Trigoria.