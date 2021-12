Calciomercato Roma, dopo la Lazio anche Galatasaray e PAOK su Santon

Visto anche l'interesse del Torino, Cagliari e dei turchi del Fatih Karagumruk, il terzino destro sembra essere intenzionato a lasciare la Roma. Nei prossimi giorni l'incontro tra Pinto e il suo agente

La finestra di calciomercato è sempre più vicina e l'argomento esuberi torna ad essere motivo di dibattito. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, Davide Santon, uno degli epurati di Mourinho ma rimasto ancora in rosa, è intenzionato a lasciare Trigoria. Su di lui c'è un doppio interessamento da parte del Galatasaray e PAOK Salonicco. Dalle ultime indiscrezioni sembra che il terzino giallorosso abbia detto di no alla Lazio di Sarri, così da scongiurare il pericolo di una seconda decisione come quella presa da Pedro quest'estate. Intanto a gennaio Tiago Pinto incontrerà il suo agente per trovare un accordo sulla rescissione anticipata del contratto, in scadenza il prossimo giugno.