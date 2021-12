Allenamenti individuali per la Juventus. Out Chiellini: contatti con un positivo

I bianconeri sono tornati ad allenarsi alla Continassa, ma tutti in regime individuale. Assente il difensore toscano che ha avuto contatti con una persona positiva al Covid

Sarà una ripresa di campionato col botto per la Roma, che giovedì 6 andrà a far visita al Milan, poi domenica 9 riceverà la Juventus.In pieno caos biglietti, le squadre sono tornate oggi in campo per allenarsi. Anche i bianconeri si sono ritrovati dopo le brevi vacanze: la squadra - come si legge sul sito ufficiale della Juve - oggi si è sottoposta ad allenamenti individuali e farà altrettanto nella giornata di domani. Il lavoro odierno si è focalizzato sul lavoro atletico per poi proseguire con esercizi di tecnica individuale. Assente Giorgio Chiellini, a causa di contatti con una persona positiva al Covid-19, mentre i sudamericani raggiungeranno il gruppo nella giornata di domani. Domani in programma una doppia seduta.