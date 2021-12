Mercato Roma, dalla Francia: aumentano possibilità partenza Kamara

Il club giallorosso, che oltre ad essere interessata al giocatore ha con il Marsiglia un 'conto aperto' per i trasferimenti in estate di Pau Lopez e Cengiz Under

Boubacar Kamara è un obiettivo della Roma per rinforzare la rosa di Mourinho a gennaio. Il centrocampista francese in forza al Marsiglia. Secondo quanto riportato da l'Equipe, le possibilità di vedere il giocatore partire già in questa sessione di mercato sarebbero al momento molto più concrete rispetto a qualche settimana fa. Dopo una fase in cui i rapporti tra Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, e l'entourage del calciatore sembravano essere ai minimi storici, ora la situazione sarebbe leggermente migliorata e le parti potrebbero alla fine concordare in una separazione anticipata: il Marsiglia non perderebbe così il giocatore a giugno a parametro zero, mentre Kamara potrebbe finalmente cambiare aria. Sullo sfondo la Roma, che oltre ad essere interessata al giocatore ha con il Marsiglia un 'conto aperto' per i trasferimenti in estate di Pau Lopez e Cengiz Under: dettaglio che potrebbe agevolare le modalità di pagamento di Kamara.