Il Milan torna ad allenarsi: riecco Calabria. A parte Rebic, Leao e Ibrahimovic

I rossoneri sono tornati oggi in campo per preparare la sfida contro la Roma, lavorando sulla parte atletica e chiudendo con una partitella

Oggi il Milan è tornato ad allenarsi, chiudendo le vacanze natalizie dopo il 4-2 di Empoli. Il 6 gennaio i rossoneri ospiteranno la Roma: oggi la squadra di Pioli è scesa in campo sotto gli occhi di Maldini e Massara, uno degli ex della partita insieme a Cristante, El Shaarawy e Florenzi (Kjaer è infortunato). Ripresa degli allenamenti a Milanello, dove la squadra - si legge sul sito ufficiale del club - si è ritrovata per pranzo dopo i due giorni di lavoro svolti attraverso zoom. I rossoneri hanno iniziato in palestra dove hanno effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo rialzato per proseguire il riscaldamento con alcuni torelli a tema. Poi il gruppo è stato suddiviso in due parti che si sono alternate in una serie di esercitazioni su forza, lavoro aerobico e tecnico. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino.