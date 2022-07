Il piano della Roma per Goncalo Ramos. La Samp su Diawara. Felix rinnova

Non si sblocca ancora la trattiva per Frattesi. Oggi ha parlato l'agente del calciatore che sta cercando di venire incontro al club di Trigoria. C'è anche il Torino sul centrocampista guineano

La Roma con un comunicato ha ufficializzato in rinnovo di Felix. Il ghanese ha prolungato il suo contratto fino al 2026. Le parole del calciatore: "Sono davvero contento di aver firmato questo rinnovo di contratto: da quando sono arrivato in questo Club il mio obiettivo è stato quello di raggiungere la Prima Squadra e quando ci sono riuscito la mia vita è cambiata tantissimo", ha commentato Felix. "Ora devo pensare soltanto a migliorare, sono motivato per iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi”.