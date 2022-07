Mercato Roma, ag. Frattesi: “Non ho sentito Pinto”. Ma la trattativa accelera

Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it. Queste le sue parole: "Ci sono aggiornamenti con Tiago Pinto sul fronte Frattesi? Come procede la questione? Tiago non l'ho sentito, quindi per adesso non ci sono aggiornamenti". Ancora non si sblocca la trattativa per il centrocampista del Sassuolo. L'accordo tra il calciatore e il club giallorosso è stato trovato da tempo ma manca ancora quello con la società neroverde che non vuole abbassare il prezzo del cartellino. Mourinho spera di avere il giocatore per il ritiro portoghese che inizerà la prossima settimana. L'agente vuole venire incontro alla Roma forzando la mano con il Sassuolo per accelerare i tempi.