Veretout: “Resto”, ma c’è Frattesi. Attacco, ancora viva la pista Ramos

Redazione

Se la vicenda Zaniolo anche ieri ha rubato la scena per via dell’incontro fra il g.m. Pinto e l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli, in realtà il club lavora a tutto tondo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Soprattutto in uscita, visto che Diawara ha sempre offerte sia dall’Herta Berlino che del Lecce, anche se la società pugliese non potrebbe certo permettersi il suo ingaggio, superiore ai 2 milioni. Villar, oltre che dalla Spagna, ha richieste dalla Turchia, anche se sarà difficile cederlo per una cifra superiore ai 6-7 milioni. Più vivo, invece, è il mercato di Carles Perez, che piace parecchio in Spagna e non dispiace neppure al Sassuolo, qualora dove nascere una trattativa per Berardi come possibile erede di Zaniolo.

Di sicuro più economico sarebbe arrivare a Ramos del Benfica, attaccante di cui si dice un gran bene e che la Roma sta seguendo. Sempre sul fronte cessioni, ieri ha stupito che Veretout abbia detto ai tifosi: "Io resto". In realtà la Roma vuole cederlo e le offerte non mancano (Marsiglia e non solo), ma bisogna vedere a che cifra, visto che la Roma vorrebbe ricavare una quindicina di milioni per andare all’assalto di Frattesi. In uscita anche Kluivert, mentre per l’attacco si monitora anche lo svincolato Belotti, corteggiato da Monaco e Nizza.