La Sampdoria guarda in casa Roma, oltre Villar piace Diawara

La Sampdoria è a caccia di un centrocampista. Secondo Calciomercato.com, i blucerchiati hanno puntato alcuni giocatori, ad esempio Villar, ma nella Roma non è l'unico calciatore che interessa ai blucerchiati. In giallorosso, infatti, c'è pure Amadou Diawara. Sul guineano non mancano gli interessamenti: in Italia ha chiesto informazioni il Lecce di Corvino, dirigente che lo ha fatto conoscere in Italia, ma le richieste arrivano anche dall'estero. In particolare dalla Germania dove l'Herta Berlino avrebbe mosso i primi passi con l'Augsburg e lo Schalke alla finestra per monitorare la situazione. Ma le eventuali operazioni partono in salita a causa dell'elevato ingaggio del calciatore - poco superiore ai due milioni - e dalla volontà della Roma stessa che è disposta a cederlo solo a titolo definitivo.