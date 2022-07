Zaniolo-Juve, servono 50 milioni

Il suo agente Claudio Vigorelli ha avuto nuovi contatti con Tiago Pinto al quale ha spiegato che l’interesse dei bianconeri è reale ma non tale da produrre un’offerta a breve

Temperatura bollente nella Capitale, come riporta il Corriere della Sera. Il giocatore più rappresentativo della Roma, Nicolò Zaniolo, inizia il ritiro fra gli imbarazzi, dribblando i tifosi e sognando un’imminente concreta offerta della Juventus. Ieri a Trigoria si è presentato per il raduno il giovane talento, croce e delizia di Mourinho. Il centrocampista, oggetto di trattativa con la Juventus, è arrivato al centro sportivo in macchina con il padre, sgommando alla vista di un gruppetto di tifosi (che non gli hanno risparmiato qualche insulto).

All’uscita, davanti alle suppliche di non vestirsi in futuro da bianconero, non ha fatto un plissé. Il suo agente Claudio Vigorelli ha avuto nuovi contatti con Tiago Pinto al quale ha spiegato che l’interesse dei bianconeri è reale ma non tale da produrre un’offerta a breve.

Come è noto, le risorse per il mercato dei bianconeri deriveranno dalla cessione di De Ligt, seguito dal Chelsea nonostante l’olandese sia più orientato ad accettare la corte del Bayern Monaco. Per convincere la società di Arrivabene a privarsi del difensore serviranno, se non i 120 milioni della clausola, almeno 90 cash. Parte del tesoretto verrebbe poi reinvestita su Zaniolo, appunto.

Peccato che i capitolini non contemplino contropartite tecniche e non si accontentino di una cifra inferiore a 50 milioni. La Juventus mira a finalizzare l’operazione con la formula del prestito con obbligo.