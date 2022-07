Roma, il ritiro: in mattinata test, nel pomeriggio gli allenamenti – LIVE

Secondo giorno di ritiro oggi per la Roma di José Mourinho che si prepara alla stagione che, per lei, inizierà il 14 agosto in trasferta contro la Salernitana. Sono ancora assenti i nazionali, e lo Special One ancora non ha a disposizione la rosa completa perché aspetta qualche colpo nel calciomercato. Ecco però l'arrivo di oggi a Trigoria. Solo nel pomeriggio, ci saranno gli allenamenti, in mattinata sono previsti dei test per i giocatori.