Calciomercato, al Torino piace (anche) Diawara

Il Torino ha messo gli occhi in casa Roma. Se per Marash Kumbulla, i granata devono aspettare i saluti di Gleison Bremer per partire all'assalto, per Amadou Diawara le cose sono diverse. Secondo quanto riportato da SportItalia, infatti, nella lista di Davide Vagnati è finito anche il centrocampista guineano giallorosso, assieme a Ranocchia e Faes, e anche Bosko Sutalo. E il direttore tecnico dei torinesi è prontissimo per portare a casa tutti gli obiettivi prefissati.