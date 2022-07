La Roma studia il piano per Goncalo Ramos: Carles Perez possibile contropartita

Lo spagnolo piace anche in patria e in Portogallo. Per il momento, però, non sono arrivate offerte

Carles Perez è uno dei tanti giocatori al centro del mercato della Roma. L'attaccante piace in patria e anche in Portogallo, secondo Tuttosport, però, potrebbe anche essere offerto come contropartita per Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica accostato ai giallorossi nei giorni scorsi. Per Ramos il club sarebbe intenzionato a formulare un'offerta che comprenderebbe 15 milioni e il cartellino del 24enne. C'è da considerare un suo inserimento dell'ex Barcellona nella trattativa per arrivare a Berardi in caso di addio di Zaniolo.