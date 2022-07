Mercato Juve, per Zaniolo la Roma insiste: 60 milioni

L’agente ha ribadito l’interesse della Juventus per il giocatore, ma anche che il club ha bisogno di qualche giorno ancora per mettere nero su bianco una proposta convincente. Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra giallorossi e bianconeri: la Roma è ferma sulla sua valutazione di 60 milioni e spinge per una soluzione cash e senza contropartite. La Juventus valuta una formula alla Locatelli, con prestito annuale (a 10 milioni) più riscatto obbligato a 30 (con la possibilità di salire fino a 40 aggiungendo bonus) oppure l’inserimento di qualche giocatore per abbassare la quota fissa. Se De Ligt dovesse partire, tutto potrebbe diventare più facile.