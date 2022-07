Zaniolo non dà la mano

Nicolò puntuale al ritiro, ma ai tifosi che gli chiedono di restare non risponde

Redazione

Varca i cancelli del Bernardini, tn macchina con papà Igor: non si ferma davanti a un gruppo di tifosi che, diciamo così, non la prendono bene e glielo fanno capire; esce - dopo l'allenamento del mattino - dal Bernardini, sempre in macchina con papà Igor: stavolta si ferma da qualche tifoso che gli chiede di restare, di non andare alla Juve, lui firma autografi, si concede per qualche foto ma abbassa lo sguardo e non risponde.

Silenzio, la risposta attesa dai tifosi al momento non c'è, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Meno silenzio all’interno del centro sportivo, dove la Roma (una parte, non ci sono i nazionali che hanno una settimana di vacanza in più) ha ripreso il lavoro dopo la pausa.

Zaniolo c'è e paria con Mourinho, il suo procuratore è da Pinto ma (ancora) non ha offerte concrete. Nicolò il contratto non lo firma e non ha intenzione di aspettare settembre per riparlarne, ha il desiderio di risolvere subito la questione. Preferisce partire. Lo stesso desiderio che ha lo Special, che vuole cominciare senza grane. Zaniolo sì, Zaniolo no, purché si sappia subito.

La Roma aspetta l'offerta della Juve, dopo i pour parler delle settimane scorse. Al momento, questo filtra da Torino, la Juve sarebbe pronta ad offrire intorno ai quaranta milioni di euro (magari con prestito oneroso), con bonus da trattare ed eventuali contropartite da decidere, che ai giallorossi in questo momento non interessano: Arthur, Zakaria o un giovane.