Il futuro di Mourinho. Viterbese ultimo test prima del Bologna

Quante sirene per Mou

Il tecnico portoghese continua a far parlare di sé per la questione nazionale. Ma oltre al Portogallo sembra che anche il Brasile dopo aver esonerato il CT Tite, abbia messo gli occhi sullo Special One, inviando un agente internazionale per iniziare a tessere rapporti. Mou ha deciso di godersi questi ultimi giorni di vacanza nella sua terra e rientrerà a Roma alla ripresa degli allenamenti. Lo Special One rimane al centro del progetto della società che vorrebbe proporgli il rinnovo. In caso di addio anticipato però è già pronto l'ex Psg e Tottenham Pochettino. L'ipotesi del doppio incarico non viene neanche presa in considerazione dalla Roma.