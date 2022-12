Mercato, il Torino vuole Shomurodov: la richiesta della Roma frena la trattativa

Uno dei calciatori che da tempo è in uscita dalla Roma è Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko non ha mai convinto Mourinho che in questa stagione lo ha schierato in campo per appena 151 minuti. Come riportato da Calciomercato.com, il Torino sta seguendo da diverso tempo il classe '95 giallorosso con il direttore Vagnati impegnato direttamente nella trattativa. La Roma lo ha acquistato per circa 17 milioni di euro nell'agosto del 2021 e per questo non lo lascerebbe partite senza un conguaglio economico. La valutazione sta però frenando la trattativa con il Torino che non sarebbe disposto a raggiungere la cifra richiesta dalla società giallorossa.