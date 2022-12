Milan, si allungano i tempi di recupero per Maignan: in dubbio per la Roma

Il portiere rossonero non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio. In forte dubbio la sua presenza nel match di San Siro contro i giallorossi

Brutte notizie in casa Milan. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Mike Maignan, hanno evidenziato come il portiere francese non abbia ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo sta tenendo ai box da diversi mesi. Le sue condizioni verranno rivalutate tra due settimane ma le possibilità di vederlo in campo contro la Roma nel match in programma l'8 gennaio a San Siro, sono molto poche. I rossoneri potrebbero fare a meno anche di Divock Origi, che ha riportato un problema di basso grado al bicipite femorale della gamba destra. Anche lui sarà rivalutato tra circa una settimana.