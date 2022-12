Roma, contro la Viterbese l’ultima amichevole in casa del 2022

La Roma saluta il portogallo con una vittoria per 3-0 nell'ultima amichevole contro il RKC Waalwijk, ed ora procede spedita verso l'inizio del campionato. La squadra è rientrata in Italia, ma prima dell'inizio del nuovo anno, gli uomini di Mourinho saranno impegnati in un'ultima amichevole casalinga contro la Viterbese. La sfida, annunciata sul profilo instagram ufficiale dei gialloblu, è prevista per il 30 dicembre alle 11.30 presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Ecco il comunicato ufficiale del club di Serie C: "In data 30.12.2022 i nostri leoni affronteranno in un'amichevole a porte chiuse la Prima Squadra della Roma. Un match di spessore che vede i gialloblu impegnati nell'ultimo match del 2022. Appuntamento a Trigoria per le ore 11.30 am".