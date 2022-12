Spinazzola-Roma: siamo ancora lontani dal top. Le aspettative di Mou per gennaio

Fasce in crisi e lavoro extra, i terzini di Mourinho non regalano certezze. In particolare Spinazzola si è infortunato a fine ottobre durante una partitella in allenamento, qualche giorno prima del match contro il Verona . L'esterno giallorosso aveva accusato una lesione al retto femorale sinistro, dopo aver saltato buona parte della scorsa annata per via del problema al tendine d'Achille rimediato in Nazionale . Adesso il recupero procede bene ed è tornato in campo ieri pomeriggio contro il Waalwijk , ma l’annata non è stata tra le migliori. Ora occhi e alte aspettative dello Special One ricadono su di lui.

Numeri negativi: ma c’è voglia di riscatto

Leonardo quest’anno ha collezionato solo 8 presenze da titolare in Campionato. Il suo inizio di stagione ha avuto più alti che bassi a causa proprio del gravissimo incidente di percorso che lo ha tenuto fermo per più di due mesi. L'esterno però, come la maggior parte della squadra dal post Tirana, non stava fornendo prestazioni al top mancando nella sua qualità migliore: quella di saltare l'uomo. Con lui in campo dal primo minuto la Roma ha vinto 4 partite, ne ha pareggiata una e perse tre. Senza di lui da inizio stagione su 7 partite 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Numeri di gran lunga peggiori se si pensa che la squadra con il numero 37 dal primo minuto sul rettangolo verde ha segnato meno (7 gol contro 11) e ha subito più gol (9 contro 5), per una media punti a partita di 1.6 vs 2. Di più i tiri effettuati in sua presenza (14.6 contro 12.6) ma molti di più quelli subiti (12.9 contro 9.1, quasi 4 in più). Roma-Bologna è alle porte e sicuramente la voglia di riscatto non manca. L’anno nuovo non annulla le opache prestazioni precedenti, ma sicuramente una pagina bianca sulla quale si può ancora scrivere qualcosa di positivo.