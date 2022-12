Roma, Kumbulla: “Torniamo a casa soddisfatti. Ora testa al campionato”

Marash Kumbulla, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha voluto commentare il ritiro appena concluso in Portogallo: "Una settimana, tre amichevoli, tanti minuti nelle gambe, torniamo a casa soddisfatti". Questo l'inizio del messaggio, concluso poi con un chiaro riferimento ai prossimi impegni della formazione giallorossa: "E ora testa al campionato: sempre forza Roma". La squadra, senza Mourinho rimasto in patria per le feste, è tornata ieri sera con un volo diretto da Faro e dopo i 3 giorni liberi, si ritroverà il 26 a Trigoria per preparare la ripresa del campionato contro il Bologna (4 gennaio).