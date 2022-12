Quante sirene per Mou. Il Brasile lo vuole: intermediario in arrivo da San Paolo

José Mourinho è rimasto in Portogallo per festeggiare il Natale con la famiglia. Un intermediario - scrivono Matteo Pinci ed Enrico De Lellis su 'La Repubblica' - partirà in queste ore da San Paolo. Sulla sua agenda, un solo nome: quello dello Special One. Il Brasile vuole regalarsi un tecnico all’altezza. Ednaldo Rodrigues, il presidente della Cbf, la federcalcio brasiliana, ha dato mandato a un potente agente internazionale di iniziare a tessere i rapporti. Una tentazione da assecondare segretamente, senza esporsi, per questo la missione è affidata a un intermediario in ottimi rapporti con Jorge Mendes. Per fine gennaio, a Rio vogliono una risposta. Come non bastasse, si è mosso anche il Portogallo. Da giorni si sa con assoluta certezza che il primo — ma verrebbe da dire unico — nome a cui la federazione pensa come sostituto sia quello di Mourinho. A Bola scrive che il giorno di Santo Stefano è previsto un appuntamento tra il presidente federale Fernando Gomes e José. In realtà, il 26 la Roma torna ad allenarsi, quindi se incontro sarà, avverrà prima.