Roma, Pochettino è il piano B. Ma i Friedkin vogliono ancora Mourinho

La Roma vuole ancora Mourinho. E Mourinho (per ora) vuole ancora la Roma. Almeno fino a giugno, quando solo un progetto condiviso potrà permettere ai due innamorati di continuare sulla stessa strada. Nel frattempo (viste anche le tante voci) però la Roma non può non pensare a un piano B. I parametri? Un allenatore pragmatico, fortemente aggregativo e possibilmente senza squadra visti paletti del fair play finanziario e la difficoltà a pagare un eventuale indennizzo. Il nome individuato sarebbe quello di Mauricio Pochettino. Di scuola Bielsa, ma con una forte impronta “mourinhana”. Quella orientata al risultato come principale obiettivo. Il tecnico argentino si è liberato da ogni vincolo con Psg ottenendo anche una ricca buona uscita ed è a caccia di un’avventura che possa rimetterlo al centro come avvenuto col Tottenham. Eventuale intermediario sarebbe Alessandro Lucci, che ha conosciuto bene Pochettino tramite Florenzi quando i due erano al PSG. Pochettino peraltro ha una forte stima per Dybala cercato proprio ai tempi di Parigi. Inoltre era stato lui a volere Wijnaldum in Francia. Precauzioni che un grande club deve avere. Mourinho resta il nome preferito dai Friedkin che vorrebbero anche offrire un rinnovo allo Special One. In questo momento però sembra una strada difficilmente percorribile. Un “Pochettino” di paura c’è.