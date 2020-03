Il coronavirus rivoluziona la Serie A. Siviglia-Roma si avvicina, Fonseca: “Non abbiamo paura”

Il coronavirus sta mettendo in ginocchio, anzi, ha già messo dentro casa tutta l’Italia. Anche il mondo del calcio ne risente. Questo pomeriggio al Coni è andato in scena il Consiglio Federale straordinario indetto da Gravina. L’incontro odierno ha confermato lo stop delle attività calcistiche fino al 3 aprile nel rispetto del decreto firmato ieri dal Governo. Gabriele Gravina ha inoltre lanciato delle proposte per venire incontro alle necessità della Serie A: un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terzo ed ultimo caso, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia e i play out per le retrocessioni in Serie B. All’uscita dal Coni Francesco Ghirelli ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Le singole leghe avranno fino al 23 per avanzare le proposte, quando ci sarà un altro Consiglio Federale. Spero che Siviglia-Roma si giochi“. Al termine della riunione straordinaria ha parlato anche il presidente della FIGC Gravina: “Gli eventuali play-off di Serie A riguarderebbero solo le prime quattro e le ultime quattro squadre della classifica. Una ‘non assegnazione’ del titolo sarebbe un atto di grande mortificazione per il valore della competizione sportiva“.

SIVIGLIA-ROMA – A proposito di Siviglia-Roma, oggi il Governo spagnolo ha vietato i voli diretti tra l’Italia e la Spagna. La società giallorossa dovrà quindi capire come organizzare il viaggio in programma domani. Oggi intanto è stato scelto l’arbitro della gara, sarà il russo Sergei Karasev ad arbitrare l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi questa mattina si sono regolarmente allenati a Trigoria svolgendo un lavoro atletico ed una lunga parte tattica. Da sottolineare che Edin Dzeko ieri ha accusato un piccolo problema al ginocchio e si è allenato con alcuni cerotti: la sua presenza per giovedì però non è a rischio. Paulo Fonseca ha voluto iniziare ad introdurre il match del Sanchez Pizjuan: “Non abbiamo paura, andiamo là senza paura, anche se abbiamo molto rispetto per il Siviglia, che è una squadra molto forte. Il Siviglia viene da dei buoni risultati e la Roma è in un buon momento ed è motivata“. Non sono mancate però anche le dichiarazioni dei giocatori spagnoli, in primis Suso: “La Roma è una squadra con un ottimo allenatore che ha fatto cose molto buone. E’ un avversario tosto, ma l’Europa League è un nostro obiettivo“. Anche Ocampos la pensa nello stesso modo dell’ex Milan: “Tutti conoscono il potenziale della Roma, un club storico, con buoni giocatori, in un buon momento. E’ la partita che tutti i giocatori vogliono giocare. Mi è piaciuto il sorteggio. Sono sicuro che sarà molto complesso, sia qui che lì“.