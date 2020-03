Roma, per Dzeko fastidio al ginocchio: si allena con dei cerotti, ma col Siviglia ci sarà – FOTO

Solo un fastidio che al momento non preoccupa. Edin Dzeko ieri si è allenato con dei cerotti applicati sul ginocchio destro a causa di un piccolo problema che al momento non lo esclude dalla partita di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia. Al Sanchez Pizjuan – riporta “La Gazzetta dello Sport” – sarà al centro dell’attacco: alle sue spalle sicuro del posto Mkhitaryan, Kluivert e uno tra Carles Perez e Cengiz Under, con il turco al momento favorito. Domani la seduta di rifinitura a Trigoria e poi la partenza per la Spagna: alle 19 la conferenza stampa di Fonseca direttamente da Siviglia.