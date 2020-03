Siviglia-Roma, arbitra il russo Karasev: unico precedente il 3-2 sul Bayer Leverkusen

Sarà Sergei Karasev l’arbitro dell’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Siviglia a Roma. Designata la terna che dirigerà la partita del Sanchez Pizjuan in programma giovedì alle 18.55 a porte chiuse. Gli assistenti saranno Demeskho e Gavrilin, con Meshkov al Var. C’è solo un precedente per i giallorossi: la vittoria per 3-2 contro il Bayer Leverkusen in Champions League nel novembre 2015 con i gol di Dzeko, Salah e Pjanic.

Ecco la designazione completa.

Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistente 1: Igor Demeshko (RUS)

Assistente 2: Maksim Gavrilin (RUS)

Quarto ufficiale: Sergey Lapochkin (RUS)

VAR: Vitaliy Meshkov (RUS)

Assistente al VAR: Sergei Ivanov (RUS)

Osservatore degli arbitri: Costas Kapitanis (CYP)

Delegato UEFA: Philippe Prudhon (FRA)