Serie A, dalla non assegnazione del titolo al play off Scudetto: ecco le soluzioni per il campionato

Tutto rimandato al 23 marzo, data del nuovo Consiglio Federale dove ogni Lega presenterà le sue proposte per recuperare le giornate perse a causa dell’emergenza Coronavirus. L’incontro indetto per oggi alle 14 da Gravina ha confermato lo stop delle attività calcistiche fino al 3 aprile nel rispetto del decreto firmato ieri dal Governo. Il presidente della Figc ha inoltre lanciato delle proposte per venire incontro alle necessità della Serie A. Il numero uno del calcio ha proposto, attraverso lo scivolamento delle giornate, di sfruttare tutte le date a disposizione fino al 31 maggio per i recuperi dei turni non disputati. Aggiungendo quindi una settimana al calendario iniziale del campionato che sarebbe terminato il 24 dello stesso mese. La priorità in Figc è terminare il torneo e la proposta si basa tutta sull’eventualità che dal 4 si possa riprendere a giocare. La Coppa Italia, invece, potrebbe slittare ad agosto prima dell’inizio del nuovo campionato.

IPOTESI SERIE A – Come fa sapere la Federcalcio italiana con un comunicato: “Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi, potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla Uefa delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia e i play out per le retrocessioni in Serie B”. Queste sono le idee lanciate da Gravina per l’attuale campionato in corso, con la prima opzione la Roma entrerebbe in Europa League, così come nel secondo caso con l’aggiunta della Juventus Campione d’Italia, da studiare, invece, ancora la formula con play off e out.