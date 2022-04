Il Bodo attacca l’Uefa e avverte: “Abbiamo la ricetta anti-Roma”. Spinazzola spera

Fra due giorni il ritorno di Conference: serve una rimonta alla Mourinho, i norvegesi sono già carichi e sperano di avere Knutsen in panchina

Mancano due giorni alla gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League dell’Olimpico della Roma contro il Bodo per cui serve una rimonta alla José Mourinho. I norvegesi, ancora ospiti della Lazio a Formello, preparano la partita di giovedì, in cui non ci sarà l’allenatore Knutsen, come anche il preparatore dei portieri giallorossi Nuno Santos, squalificati per un turno dall’Uefa.