Mercato, Perez in bilico tra Roma e Bundesliga. Su di lui il Bayer Leverkusen

L'esterno giallorosso piace in Germania ma la sua intenzione è quella di ritagliarsi uno spazio importante con la maglia giallorossa

Il futuro di Carles Perez nella Capitale rimane un punto interrogativo. Lo spagnolo, forte di un buon rapporto con Mourinho, spera di poter lasciare ancora il segno con la maglia della Roma ma la sua permanenza nella prossima stagione non è così scontata. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, su di lui ci sono diverse squadre della Bundesliga, in particolar modo il Bayer Leverkusen, che lo vorrebbe portare in Germania la prossima estate. L'idea del ragazzo però è quella di continuare in giallorosso, sperando che il gol di domenica gli abbia fatto guadagnare qualche posizione nelle gerarchie dello Special One. Carles Perez è sceso in campo fino a questo momento 22 volte in stagione, raccogliendo però appena 800 minuti giocati.