Thomassen (dg Bodo): “La decisione della Uefa è inaccettabile e irragionevole”

Il direttore generale di Bodo/Glimt, Frode Thomassen, ha parlato al tabloid norvegese Verdens Gang e ha espresso il suo parere sulla squalifica di Knutsen: "Siamo rimasti sorpresi dalla decisione. Entrare in una situazione come questa, in un caso provocato dai membri dello staff della Roma, sembra inaccettabile e irragionevole. Pianifichiamo che la verità emerga". Thomassen afferma di aver già informato la UEFA che riceverà un ricorso oggi sulla decisione di sospendere temporaneamente Knutsen. Un investigatore UEFA nominato avrebbe dovuto presentare il suo rapporto il 19 aprile, cioè dopo la partita di ritorno contro la Roma. Inoltre ha in programma di risolvere questo problema prima di giovedì.