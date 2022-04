Roma-Bodo/Glimt, Mourinho e Mkhitaryan in conferenza stampa domani alle 14.30

Lo Special One parlerà insieme all'armeno alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League

Mourinho parlerà domani in conferenza stampa alle 14.30 insieme a Mkhitaryan per presentare la gara tra la Roma e il Bodo/Glimt in programma giovedì allo stadio Olimpico. Pochi dubbi di formazione per il tecnico che per la prima volta da inizio stagione avrà tutta la rosa a disposizione. Zaniolo potrebbe partire dalla panchina mentre torneranno Mancini e Pellegrini. Knutsen parlerà in mattinata, alle 10.30, prima della rifinitura che svolgeranno direttamente sul prato dell'Olimpico. I giallorossi svolgeranno invece la rifinitura alle 11.15 a Trigoria.