Bodo, Sampsted: “La Roma deve pensare al risultato, possiamo approfittarne”

Il terzino dei norvegesi a due giorni dalla sfida dell'Olimpico: "Abbiamo una ricetta per affrontare i giallorossi"

Il Bodo/Glimt è già a Roma e sta preparando quella che per i norvegesi è la sfida dell'anno. Oggi la squadra di Knutsen, che sarà squalificato come Nuno Santos, si è allenata e domani farà la rifinitura. Alfons Sampsted, terzino del Bodo, ha parlato ai canali ufficiali del club: "Fisicamente sto bene, abbiamo giocato domenica e poi abbiamo viaggiato ma non mi sento più stanco del solito. Le gambe stanno benissimo". Sulla partita contro i giallorossi: "Abbiamo trovato una ricetta per la Roma, che è abbastanza efficace. Dobbiamo solo continuare a lavorare sui dettagli del nostro gioco. Sarà divertente affrontarli di nuovo all'Olimpico, abbiamo tutti i requisiti per fare una buona prestazione, ancora una volta". Troverà uno stadio caldissimo: "L'atmosfera è bella qui, quando i tifosi cantano l'inno prima della partita è assolutamente incredibile. Ora ho sentito che ci sarà ancora più pubblico rispetto all'ultima volta, quindi il clima sarà ancora più bello. Ci aspettiamo una partita dura contro un buon avversario. È molto divertente, ma per me è abbastanza usuale. Mio fratello mi ha fatto notare che questo è un momento storico per noi, ma pensiamo solo a quello che accadrà oggi". La Roma dovrà rimontare a tutti i costi: "Questo può essere un vantaggio per noi. Se sono molto concentrati sul risultato, possiamo approfittarne. Dobbiamo giocare sui nostri punti di forza, possiamo fare bene contro una bella squadra".