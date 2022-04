Roma, Alisson: “Roma in finale di Conference League? Per me andrebbe benissimo”

L'ex portiere giallorosso è tornato a parlare della sua ex squadra e della possibilità che possa arrivare in fondo in Conference League

Alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, Alisson ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tra i temi trattati dall'ex portiere giallorosso, anche la Roma, che giovedì affronterà il Bodo/Glimt, e la possibilità che possa andare in finale di Conference League: "Roma in finale di Conference League e Liverpool in finale di Champions? Andrebbe benissimo per me".