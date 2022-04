Trigoria, seduta atletica e calcio tennis davanti a Pinto. In gruppo Spinazzola

I giallorossi in campo a due giorni dal Bodo: Mourinho e Pinto a colloquio, poi lavoro atletico e col pallone

La Roma oggi è scesa nuovamente in campo per continuare la preparazione in vista della sfida di giovedì sera contro il Bodo/Glimt. Missione rimonta per i giallorossi, che possono contare praticamente su tutto il gruppo. Anche Leonardo Spinazzola si è allenato con i compagni, sorridente, non potrebbe essere altrimenti visto che è reduce dalla prima convocazione dopo nove mesi. L'esterno azzurro è in lista Uefa, ogni partita da qui alla fine può essere quella giusta per esordire e giocare qualche minuto. Mourinho ha condotto la seduta prettamente atletica, con tanto lavoro anche col pallone ed esercizi con le porticine, oltre a un po' di divertimento con il calcio tennis. Presente anche Gianluca Mancini, che era in panchina anche con la Salernitana dopo l'infortunio con il Bodo all'andata. Tutto sotto gli occhi di Tiago Pinto, che ha avuto un colloquio con Mourinho. Domani mattina alle 11.15 la rifinitura con i primi 15 minuti aperti ai media.