Giudice Sportivo, nona ammonizione per Abraham: l’inglese entra in diffida

Il centravanti inglese riceve la nona sanzione in campionato entrando così in diffida

Il Giudice Sportivo ha reso noti ufficialmente i provvedimenti arbitrali presi durante la 32esima giornata di Serie A. Da segnalare in casa Roma, la nona ammonizione per Tammy Abraham che entra così in diffida. Per Cristante invece, quella presa contro la Salernitana è l'ottava ammonizione in campionato, la sesta invece per Kumbulla e la seconda per Rui Patricio e Mkhitaryan.