Solbakken, da Formello a Trigoria: la Roma potrebbe prenderlo in scadenza

L'attaccante norvegese adesso si sta allenando nel centro sportivo biancoceleste. A dicembre potrebbe diventare un calciatore giallorosso. Pinto a caccia dell'affare a parametro zero

In questi giorni si sta allenando a Formello per prendere conoscenza con il campo in erba vera, ma Solbakken è uno dei nomi caldi del mercato giallorosso e nella prossima stagione potrbebe allenarsi a Trigoria. Pinto è alla ricerca di un giocatore che faccia rifiatare Abraham e che rinforzi l'attacco. Il direttore giallorosso poco prima della gara d'andata ha preferito non parlare dell'attaccante del Bodo: "So che è noioso per voi, ma non dico nulla su Solbakken. Sono usciti 50 nomi intorno alla Roma, ora dobbiamo pensare alle partite e niente di più".